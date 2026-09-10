Nel video l’intervista a Prof. Sergio Teggi, Ingegneria sanitaria e ambientale Unimore

A Modena agosto 2026 ha chiuso con una temperatura media di 29,5 gradi, il valore più alto mai osservato dall’Osservatorio Geofisico, che raccoglie dati dal 1861. Un record locale che si inserisce in un’estate senza precedenti e che trova una conferma su scala planetaria nei dati di Copernicus: è stato il mese più caldo mai misurato a livello globale. La temperatura media della superficie terrestre ha raggiunto 16,96 gradi, 0,85 gradi sopra la media 1991-2020 e soprattutto 1,65 gradi sopra i livelli preindustriali. Un caldo estremo che, quest’anno, ha fatto la sua comparsa in netto anticipo. Anche gli oceani hanno raggiunto temperature eccezionali. E in Europa occidentale quella appena conclusa è stata l’estate più calda mai registrata. Quello che emerge, dunque, è un quadro che va oltre la singola ondata di calore e che conferma la gravità del quadro climatico: dall’inizio dell’anno fino al 31 agosto, a Modena si sono contate ben 31 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi. Sul fronte delle precipitazioni, la stagione ha fatto registrare una notevole siccità, con soli 81.4 millimetri di pioggia caduti a fronte di una media storica di 146.8 millimetri, segnando un deficit del 44%. Nuovi numeri con cui, da oggi, dovranno confrontarsi le prossime estati.