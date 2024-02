Grazie ad una serie di controlli straordinari messi in atto dai Carabinieri di Modena nella giornata di sabato, sono stati ispezionati 108 locali tra bar ed esercizi pubblici, oltre a verificare le identità di 470 persone, di cui 117 è stato rilevato, con precedenti penali. Controllati anche alcuni dei luoghi di aggregazione più sensibili, sul territorio provinciale. Questa serie di accertamenti aveva la finalità di accertare l’eventuale presenza di persone sospette, ricercate per provvedimenti restrittivi o comunque ritenute pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico. L’attività ha richiesto l’impiego operativo di Carabinieri delle 41 Tenenze e Stazioni dipendenti dalle 4 Compagnie della provincia di Modena, con il supporto degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile