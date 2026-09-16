Nel corso della notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre la Polizia locale di Modena ha svolto un servizio mirato di controllo sulla guida in stato di ebbrezza, dalla tarda serata fino a notte inoltrata, all’incrocio tra via Vignolese e via Costrignano.

Sono stati fermati e controllati complessivamente 85 veicoli. Gli accertamenti con etilometro hanno portato a individuare tre conducenti positivi: due uomini, un trentenne e un sessantenne, entrambi con un tasso alcolemico pari a 0,75 g/l, sanzionati ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada; un terzo conducente, un ventenne neopatentato, è risultato positivo con un valore di 0,44 g/l ed è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 186 bis.

Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate ulteriori sanzioni: una per mancanza di copertura assicurativa, con contestazione notificata anche al proprietario del veicolo, e due per mancato uso delle cinture di sicurezza.

L’attività rientra nel programma di controlli periodici della Polizia locale finalizzati a rafforzare la sicurezza stradale e a prevenire comportamenti pericolosi alla guida, in particolare nelle ore notturne.