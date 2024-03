Controlli della Polizia locale di Modena nell’area di parco XII Aprile e del comparto RNord. Nel complesso condominiale è collocato anche un ufficio decentrato della Polizia locale e proprio mentre gli operatori di Zona aprivano la sede, nella mattinata di venerdì 2 marzo, hanno udito urla provenienti dalla galleria dell’esercizio commerciale Aldi; subito intervenuti, hanno trovato due stranieri impegnati in un acceso diverbio.

All’atto dell’identificazione, uno dei due, un 37enne di nazionalità marocchina, è risultato irregolare sul territorio italiano. L’uomo, con numerosi precedenti per furto, rapina, spaccio di stupefacenti e possesso di armi, è stato accompagnato al Comando di via Galilei per essere fotosegnalato e deferito all’Autorità giudiziaria per inosservanza delle norme sull’immigrazione. È stato quindi messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione della Questura di Modena che, effettuate le verifiche necessarie, ne ha disposto l’accompagnamento al Cpr di Milano per il rimpatrio in Marocco. Alla seconda persona coinvolta nel diverbio, un cittadino marocchino con cittadinanza italiana, residente in provincia di Modena ma domiciliato poco distante dal luogo in cui sono accaduti i fatti, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e in evidente stato di alterazione correlato all’uso di alcool, gli operatori della Polizia locale hanno invece contestato l’ubriachezza molesta, con una sanzione amministrativa pari a 102 euro.