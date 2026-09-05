“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento, in primo luogo, agli agenti della nostra Polizia Locale, che guidano con costanza il presidio del territorio, ai Carabinieri del NAS per la straordinaria professionalità nelle verifiche igienico-sanitarie, e ai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, la cui collaborazione interforze si conferma ancora una volta fondamentale per la tutela della nostra comunità”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini commenta l’operazione effettuata ieri pomeriggio in un esercizio di ristorazione del centro. “Controlli – aggiunge il Sindaco – che sono frutto di un lavoro corale e strutturato. Si tratta di una zona che con la Polizia Locale stiamo attenzionando da tempo, anche a seguito delle segnalazioni giunte dai residenti e dai commercianti di una delle vie più centrali della città. Ascoltiamo la voce dei cittadini e traduciamo le loro preoccupazioni in azioni concrete. L’operazione si inserisce in una strategia più ampia per garantire il decoro e la vivibilità del cuore cittadino: la sicurezza ed il rispetto delle leggi vengono prima di tutto – conclude il Sindaco – chi opera a Sassuolo deve farlo nel rispetto delle regole, a tutela della salute pubblica e di tutti i commercianti della nostra città”.