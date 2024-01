Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, con mirati servizi predisposti nei luoghi più frequentati dai giovani.

Durante tale attività sono stati segnalati alla Prefettura di Modena due giovani, di 18 e 21 anni, che sottoposti a controllo in due differenti zone di Vignola, sono stati trovati entrambi in possesso di una modica quantità di hashish, utilizzata per uso personale. Analoga sorte è toccata ad un giovane 18enne che, controllato da una pattuglia dei Carabinieri di Fiorano Modenese nelle adiacenze di un plesso scolastico di quel centro, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish.

L’iniziativa rientra nella campagna d’intensificazione dei controlli predisposta dal Comando Provinciale di Modena, che tende a prevenire e contrastare l’uso di droghe cosiddette “leggere” tra i giovani. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.