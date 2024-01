Controlli straordinari nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio scorso, nell’ambito dell’operazione Alto Impatto in città. Nel complesso sono state identificate 111 persone, di cui 56 straniere. In viale Crispi, sono stati fermati cinque cittadini pakistani tra i 22 e i 24 anni, tutti denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale. Il 22enne, in più giovane, è stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale e lesioni nei confronti di un minorenne.