L’intervista alla Dott.ssa Jessica Mandrioli, Direttrice Struttura Complessa Neurologia – AOU Modena

Una diagnosi ogni pochi secondi. La demenza cresce e non riguarda più soltanto la medicina: coinvolge famiglie, comunità e servizi. In Italia, sono oltre un milione e 400mila le persone che convivono con una forma di demenza, e potrebbero superare i due milioni entro il 2050. Numeri che raccontano anche la dimensione della sfida modenese: nel 2025, sono state circa 28mila e 600 le valutazioni effettuate sul territorio e più di 2.400 nuovi casi di deficit cognitivo lieve. È in questo scenario che si rinnova l’appuntamento con la Settimana dell’Alzheimer: 18 appuntamenti in tutta la provincia per parlare di prevenzione, diagnosi precoce e, soprattutto, di cura quotidiana. E proprio sulla rete Modena sta investendo: dai Centri per i disturbi cognitivi alle strutture ospedaliere. Un modello che ha trovato un riconoscimento importante a Baggiovara, primo ospedale Dementia Friendly d’Italia, seguito da quello di Sassuolo. E se le diagnosi aumentano, è anche perché oggi la demenza si riconosce prima e meglio.