Nel video l’intervista a:

– Fabio Magnani, Sindaco di Sestola

– Elisabetta Belloni, Diplomatica ed ex direttrice del DIS

– Luciano Magnani, Presidente Consorzio Cimone

1976-2026: dalle prime scuole sci agli impianti di risalita, dalle Tombiadi ai volti del Consorzio Cimone. Alla Rocca di Sestola un racconto per immagini per ripercorrerne i primi 50 anni di storia. Una storia cominciata molto prima, già nel primo dopoguerra. Nella mostra, a cura dell’associazione E’Scamadul, fotografia e testimonianze della crescita di un territorio che oggi è punto di riferimento del turismo in Appennino. Presente al taglio del nastro e madrina della serata inaugurale la diplomatica ed ex direttrice dei servizi segreti Elisabetta Belloni. In montagna le sue estati dell’infanzia con la madre, originaria di Sestola Il senso della mostra, che sarà visitabile nei weekend: farsi trovare pronti alle sfide del futuro con un occhio alla propria storia. Prossimo traguardo il progetto “Cimone 2030”: nuovi investimenti per potenziare impianti, servizi e infrastrutture.