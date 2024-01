È stata revocata la concessione in uso della sala civica di via Viterbo a Modena per lo svolgimento il 20 gennaio della mostra e conferenza “Mariupol – La rinascita dopo la guerra”. Lo ha deciso proprio negli ultimi minuti la Giunta comunale, stabilendo anche la restituzione della somma a rimborso del pagamento già effettuato per il noleggio dall’associazione culturale Russia Emilia-Romagna.