Violenta aggressione a Concordia. Un 22enne di origini pakistane è stato vittima di un pestaggio in Piazza 29 Maggio. Secondo una prima ricostruzione, sei uomini sarebbero scesi da un’auto e lo avrebbero aggredito dopo una discussione legata a un presunto insulto avvenuto nei giorni precedenti. Il giovane, colpito con calci e pugni, ha perso i sensi ed è stato soccorso dal 118. Trasferito al Policlinico ha riportato fratture multiple alla mandibola, con una prognosi di 30 giorni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.