L’icona del rock mondiale Patti Smith farà tappa al Duomo di Modena. L’appuntamento fissato per sabato 9 dicembre alle 21, fa parte di un ampio tour dal titolo “A tour of Italian Days”, una serie di concerti in acustico che vedrà musica e immagini affiancate in un unico e ammaliante dialogo tra canzoni e fotografie tratte dall’ultimo libro “A Book of Days”. Un’occasione speciale per ascoltare in veste inedita i brani più importanti dell’artista nata a Chicago, cresciuta nel South Jersey ed emigrata a New York nel 1967. Tra i riconoscimenti più importanti, Patti Smith è stata nominata nel 2005 Comandante dell’Ordine delle arti e delle lettere dal Ministero della Cultura francese. Parte dei ricavi sarà destinata all’orfanatrofio “La Crèche” di Betlemme, che si occupa gratuitamente di oltre 110 bambini fino ai sei anni provenienti da contesti di indigenza o vittime di abbandono o maltrattamenti. Cantautrice, poetessa, figura atipica e rivoluzionaria nella scena rock degli anni Settanta, Patti Smith si è guadagnata nel tempo il soprannome di “sacerdotessa maledetta del rock”, entrando nell’olimpo di artisti senza tempo.