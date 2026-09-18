Le interviste a:

Lorenzo Respi, curatore della mostra

Francesco Jodice, artista

Avvicinarsi, guardare, immaginare. È tutto racchiuso nel titolo “Come and See”, il progetto fotografico con cui Francesco Jodice ha seguito, per oltre tre anni, la metamorfosi dell’ex ospedale Sant’Agostino. Un cantiere che, invece di chiudersi alla città, ha scelto di aprirsi e raccontarsi. Le fotografie di Jodice hanno abitato le recinzioni, trasformando quel confine provvisorio in una superficie di dialogo: immagini grandi, affacciate sulle strade, capaci di restituire il cambiamento e, insieme, di interrogare chi guardava. Ora quel lungo racconto approda alla Palazzina dei Giardini Ducali, in una mostra curata da Lorenzo Respi e Chiara Dall’Olio. Diciannove opere, comprese alcune immagini inedite, ripercorrono il progetto nato nel 2021: non soltanto la trasformazione di un’architettura, ma il rapporto fra un luogo, la sua memoria e le persone chiamate a immaginarne il futuro. E mentre il cantiere lascia progressivamente spazio al nuovo Ago, destinato ad aprire l’11 dicembre, Come and See diventa una sorta di soglia: tra ciò che il Sant’Agostino è stato, ciò che Modena sta diventando e ciò che ancora deve essere immaginato.