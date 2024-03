Ha 13 anni ed è ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione al Maggiore di Parma dove è stata condotta a bordo dell’elisoccorso. L’incidente è accaduto ieri tra le 16.30 e le 17 all’interno del centro ippico “Il Vigneto” di via Carpi a San Martino in Rio, nella bassa reggiana. La giovanissima sportiva stava conducendo a mano il cavallo, pratica che viene insegnata da subito quando si decide di imparare l’arte dell’equitazione ed è quanto stava facendo la 13enne quando improvvisamente è stata colpita dall’animale. Ad accorgersi di quanto appena accaduto un’altra allieva del centro che ha subito chiamato l’istruttrice che a sua volta ha allertato la macchina dei soccorsi che hanno subito constatato la gravità delle condizioni della 13enne, priva di sensi e che poteva essere colta da un arresto cardiaco. Per questo motivo sono state messe in atto le pratiche di rianimazione, una volta stabilizzata ha potuto affrontare il volo sino a Parma. Sul posto anche i Carabinieri per chiarire la dinamica esatta del grave incidente