Un incendio, scoppiato questa mattina intorno alle 9, ha interessato un’officina di manutenzione di macchine agricole all’interno del terreno del Modena Golf Country Club, in località Colombaro. Ad intervenire una squadra di Vigili del Fuoco di Vignola e una da Modena con un’autobotte. Le fiamme hanno interessato anche alcuni mezzi agricoli e il solaio della struttura. Sembra che le cause siano accidentali e di natura elettrica. L’attività del club non è stata interessata dall’incendio ed è pienamente attiva.