Nel video l’intervista a Mattia Gori, Allenatore Cittadella Modena

L’esordio in campionato contro una delle candidate alla vittoria finale, con l’obiettivo di provare a dare fastidio fino all’ultima giornata. Il Cittadella Modena, che in settimana ha presentato il roster che affronterà la nuova stagione di Serie D, si appresta a vivere il primo atto di un campionato lungo e in cui i biancoblu hanno grandi ambizioni: ad aprire il percorso dei ragazzi di mister Mattia Gori, domani, sarà la trasferta sul campo della Varesina, avversaria che sulla carta rientra nel gruppo delle squadre più attrezzate del girone D. Proprio in sede di presentazione, Gori ha raccontato le sensazioni del tornare in campo e dare il via alla nuova avventura, la terza consecutiva in Serie D. Il mercato ha cambiato il volto del Cittadella, con arrivi importanti soprattutto in attacco, ma la preparazione precampionato è servita per provare ad amalgamare da subito il gruppo. Quella con la Varesina non sarà la prima vera gara ufficiale per i biancoblu, che hanno già affrontato il Progresso in Coppa Italia, superando il turno ai rigori.