Nel video l’intervista a:

– Michele Marchesini, AD Cittadella Modena

– Alberto Biagini, Ds Cittadella Modena

Una stagione, la terza consecutiva in Serie D, non per riconfermarsi, ma per dimostrare di essere già una splendida realtà. Ieri sera, nella cornice del club Mammut Modena, si è tenuta la presentazione della nuova stagione della Cittadella Modena, al terzo anno di fila nel quarto campionato nazionale, il massimo a livello dilettantistico. Tante ambizioni e una rosa rinnovata con innesti di livello come quello dell’ex Modena Gregoire Defrel, un girone D completamente nuovo, con squadre avversarie importanti dalla Lombardia alla Toscana, e la voglia di poter restare in alto, magari migliorando il sesto posto della passata stagione. Si continua a lavorare per l’impianto di Marzaglia, che sarà la nuova casa del Cittadella: per qualche mese, però, si giocherà ancora a San Damaso. Tanto lavoro, in estate, per il ds Alberto Biagini, che insieme all’area tecnica ha costruito un organico competitivo, che dovrà tener testa a realtà storiche del calcio italiano, come Pro Patria, Pistoiese e Varese.