Nel video l’intervista all’On. Daniela Dondi Deputata Fratelli d’Italia Modena

Inizia a vedersi una luce in fondo all’annoso percorso che da tempo vuole portare alla realizzazione di una cittadella della Giustizia tutta Modenese all’ex Manifattura Tabacchi, un’area che si estende su oltre 18mila metri quadrati, 3mila dei quali edificabili. Da una decina di anni la superficie è in stato di abbandono mentre gli edifici sono stati sottoposti già ad una riqualifica. Soddisfatta la deputata modenese Daniela Dondi di Fratelli d’Italia dalla risposta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ricevuta ieri in Camera dei deputati, alla sua interrogazione sul progetto da lei stessa varato nel 2017. Si parla di un avvio dei lavori già a partire dal prossimo anno

Il Ministero, per la realizzazione di questa opera ha stanziato 7,8 milioni di euro, ma sarà una cifra sufficiente?