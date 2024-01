Sono passati oltre vent’anni dalla data di acquisto dell’area, ma ora, dopo battaglie legali e iter burocratici, la nuova Esselunga in via Canaletto si avvicina al taglio del nastro. Il cantiere, partito nell’aprile del 2023, si sarebbe dovuto concludere entro settembre di quest’anno, ma è più probabile che i lavori si prolunghino negli ultimi mesi dell’anno, finendo comunque non più tardi del 31 dicembre. L’inaugurazione dello store, una struttura medio-grande, con una superficie vicina ai 2.500 metri quadri, sarà la prima tappa della riqualificazione generale dell’area Nord della città. La seconda grande opera in progetto è il parcheggio multipiano pubblico. La struttura, che ospiterà 180 posti auto, avrà l’ingresso su via Montalcini, di fianco alla nuova Casa della salute. Nella stessa area sorgeranno anche un nuovo complesso residenziale. Questa terza e ultima parte dell’intervento, avviata la settimana scorsa, si concentrerà nei pressi dell’Errenord. Qui sorgeranno due palazzine con 30 alloggi di edilizia residenziale sociale, ovvero case con canoni agevolati a favore dei nuclei familiari più fragili. Questi lavori avranno una durata di circa un anno e mezzo. Nell’area oggetto di rigenerazione tra via Fanti e via Canaletto, è poi in programma anche la realizzazione di un’ulteriore palazzina da 15 alloggi destinata alle forze dell’ordine