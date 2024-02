CINQUE STELLE: COL PD SOLO SE C’E’ CONDIVISIONE SU PROSPETTIVE E PRINCIPI

Il Movimento Cinque Stelle presenta il suo programma in vista delle amministrative. Welfare, mobilità, sicurezza e ambiente le priorità. In corso il dialogo con il Partito Democratico, in caso di mancata alleanza è pronto a scendere in campo Giovanni Silingardi