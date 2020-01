CIMICE ASIATICA: IN E-R 250 MILIONI DI EURO DI DANNI

Agricoltori in strada per chiedere interventi forti per il contrasto alla cimice asiatica. In Emilia Romagna le aziende sono in ginocchio: ha provocato danni per 250 milioni di euro. Le soluzioni ci sono ma sono bloccate da una normativa inadeguata