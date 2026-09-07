L’intervista a Emma Cocca, Vincitrice Gara Allieve

Hanno sfrecciato lungo le strade di Castelfranco Emilia a bordo delle loro biciclette, in una domenica di festa per il tortellino ma anche per la sportività al femminile. Decine di ragazze si sono sfidate nel sesto GP Città di Castelfranco Emilia, competizione in memoria di Alfonsina Morini Strada. Una memoria che è ancora oggi un’ispirazione: Alfonsina, nata a Castelfranco nel 1891, fu la prima donna a partecipare, nel 1924, al Giro d’Italia. Pioniera della parificazione tra sport maschile e femminile, nel suo nome hanno trovato forza le giovani che al Gran Premio hanno aperto la gara e tagliato il traguardo in Corso Martiri, nel cuore di Castelfranco. Nella gara delle esordienti del primo anno ha trionfato la romagnola Beatrice di Pardo, davanti alle toscane Matilde Mannelli ed Anna Teriaca. Tra le esordienti del secondo anno ha tagliato il traguardo per prima la lombarda Matilde Donati, superando Alice Andreoli e a Maira Geroli. Per la gara allieve, si è aggiudicata il gradino più alto del podio la bresciana Emma Cocca, che ha preceduto Teodora Castelli e Sofia Rangel Mata. La gara, che ha preso il via alle 14.30, riporta Castelfranco nel circuito nazionale delle due ruote, in un contesto di festa e partecipazione.