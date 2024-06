Novità nella raccolta differenziata in città. Dal 1° luglio chiudono le Case Smeraldo di via Razzaboni 80 e di Mercato Albinelli: tabaccherie, edicole e altri esercizi commerciali saranno quindi gli unici punti di distribuzione dei sacchetti per carta, plastica/lattine e organico, che potranno essere ritirati gratuitamente dai cittadini esibendo la Carta Smeraldo, dal 17 giugno, nei negozi aderenti.