Nel video l’intervista a:

– Renata Alberta Paceagiu, Responsabile Campagna Amica

– Prof.ssa Stefania Cerri, Medico Pneumologo AOU di Modena

Un cestino di pere di stagione e del territorio. Ma questa volta, oltre alla qualità dei prodotti, c’è qualcosa in più: il sostegno alle malattie rare polmonari. Si chiama “Il Cestino della Ricerca” ed è l’iniziativa promossa da Coldiretti Emilia-Romagna insieme all’Associazione Morgagni Malattie Polmonari e arrivata al Mercato Campagna Amica della Ghirlandina. L’idea è semplice: acquistare un prodotto della nostra agricoltura e trasformare quel gesto quotidiano in un contributo concreto alla ricerca. A Modena, infatti, le risorse raccolte, al netto dei costi riconosciuti agli agricoltori, resteranno sul territorio e saranno destinate a progetti di ricerca sulle malattie polmonari. Presenti al mercato anche referenti dei Centri di Pneumologia a disposizione dei cittadini.