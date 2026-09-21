16 padiglioni occupati, 145mila metri quadrati di superficie, 597 aziende presenti, un grande obiettivo: attirare 100mila visitatori. Sono questi i numeri della 43esima edizione di Cersaie, la più importante fiera al mondo della ceramica e dell’arredo bagno. Da oggi fino al 25 settembre il meglio delle piastrelle si trova qui, a Bologna Fiere, tra innovazione e design. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza dei ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e delle autorità locali, oltre che del presidente di confindutria nazionale, Emanuele orsini e del padrone di casa, Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria ceramica. Una vetrina per il made in Italy, ma non solo, con il 40% degli espositori esteri, cersaie sta diventando un punto di incontro sempre più internazionale. Ma come sempre cersaie è anche un modo per riflettere sulle principali sfide del settore, con il convegno inaugurale dal titolo “Energia sostenibile per la competitività”. Un appuntamento imprescindibile per valorizzare un gioiello del made in Italy che concentra il 90% delle sue imprese nella sola Emilia-Romagna.