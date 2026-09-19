Nel video l’intervista a:

– Andrea Ligabue, Presidente Commissione Posa Confindustria ceramica

– Veronica Verona, Direttrice Accademia Showroom

– Filippo Manuzzi, Presidente Fiere Confindustria Ceramica

Dopo le oltre 94mila presenze dello scorso anno, Cersaie punta alla tripla cifra: l’obiettivo per questa 43esima edizione è superare quota 100mila visitatori. Da lunedì fino a venerdì 25 settembre BolognaFiere torna così al centro della scena internazionale con il Salone della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno. Quasi 600 le aziende presenti, 597 per l’esattezza, distribuite nei 16 padiglioni del quartiere fieristico, su 145mila metri quadrati di superficie. Il 40 % degli espositori arriva dall’estero, con 24 Paesi rappresentati. Una vetrina per il made in Italy, ma anche un punto di incontro sempre più internazionale. Ma dietro le novità esposte negli stand ci sono anche le sfide che il comparto deve affrontare. A partire dall’energia, tema particolarmente delicato per un’industria energivora, fino alla competitività sui mercati internazionali e agli effetti delle tensioni geopolitiche. Proprio “Energia sostenibile per la competitività” sarà il tema del convegno inaugurale di lunedì, con la partecipazione, tra gli altri, dei ministri Tommaso Foti e Adolfo Urso, del presidente di Confindustria Emanuele Orsini e del presidente di Confindustria Ceramica, Augusto Ciarrocchi.