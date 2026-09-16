Nel video l’intervista a:

– Filippo Manuzzi, Presidente Commissione attività Promozione e Fiere Confindustria Ceramica

– Gianpiero Calzolari, Presidente BolognaFiere

Le date da segnare sul calendario per appassionati, esperti e curiosi sono dal 21 al 25 settembre, quando BolognaFiere ospiterà un percorso, un viaggio, alla scoperta del meglio della ceramica mondiale. Ogni padiglione mostrerà modi unici di arredare i propri bagni, ma anche gli esterni della casa e altri luoghi domestici, seguendo la bussola della sostenibilità e del design. È la magia di Cersaie, la fiera dedicata alla ceramica e all’arredo bagno più importante al mondo. Arrivata alla 43esima edizione, la kermesse conterà 627 aziende distribuite in tutti e 16 i padiglioni del quartiere fieristico. Protagonista sarà come sempre la ceramica italiana, ma alta sarà anche la presenza di espositori internazionali, con l’obbiettivo di aumentare il numero di visitatori. Come ormai da tradizione, Cersaie si aprirà con il Convegno inaugurale. Ospiti saranno i ministri Tommaso Foti e Adolfo Urso, il numero uno di confindustria nazionale, Emanuele Orsini e ovviamente il padrone di casa, Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica. Un’occasione di dialogo, per fare il punto sulle principali sfide e difficoltà del settore ceramico italiano, che vede il distretto sassolese tra i principali protagonisti.