Nel video l’intervista a:

– Mauro Battocchi, Direttore Generale Promozione Sistema Paese Ministero degli Esteri

– Lorenzo Galanti, Direttore Generale Ice Agenzia

– Armando Cafiero, Direttore Generale Confindustria Ceramica

Uno spiraglio di luce all’interno della crisi per il settore ceramico viene dai primi dati sulle esportazioni. Nel primo semestre del 2026 sono cresciuti i volumi di piastrelle vendute all’estero, con un +1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Allo stesso tempo, è calato, anche se appena dello 0,5%, il valore dei prodotti esportati, che comunque sono arrivati a sfiorare i 2600 milioni di euro, per un totale di 157,6 milioni di metri quadrati di superficie ceramica venduti. La fotografia delle esportazioni attuali del settore è stata presentata nel corso della seconda giornata di Cersaie, nell’ambito della consueta Conferenza stampa internazionale Ceramics of Italy. L’obiettivo del settore, che resta saldamente al primo posto nel mondo per valore di export, è quello di consolidare i mercati esistenti e di puntare a nuovi, in primis il Mercosur. Un obiettivo fattibile solo se le imprese avranno modo di investire, ha sottolineato il Direttore generale di Confindustria Ceramica, Armando Cafiero, che ha auspicato quindi il veloce superamento dei fattori che schiacciano la competitività della ceramica, ovvero il costo dell’energia e il sistema ets