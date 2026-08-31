Era stato ritrovato in fin di vita, come tanti altri esemplari in questo periodo, per una nefasta conseguenza della siccità prolungata. Uno splendido esemplare di Cavaliere d’Italia, uccello acquatico simile a un piccolo airone, è stato affidato alle cure dei volontari del centro fauna selvatica Il Pettirosso che fortunatamente ne hanno cambiato le sorti. Il volatile ora sta meglio, ha ripreso a mangiare da solo, e i volontari sperano di rimetterlo presto in libertà, riaffidandolo al suo habitat naturale. In questo periodo, a causa della siccità, botulino e salmonelle si moltiplicano nelle acque putride e arrivano a fare ammalare numerose specie. Tra quelle più minacciate dalla carenza di piogge ci sono soprattutto germani, aironi, garzette, guardiabuoi e, ancora, i cavalieri d’Italia. Tanti gli esemplari recuperati dai volontari in questo periodo, che sperano nella pioggia per ottenere un ricambio delle acque che aiuterebbe l’ecosistema e gli animali. Nei soli mesi estivi il telefono del Centro Il Pettirosso è arrivato a suonare ogni tre o quattro minuti. Dall’inizio dell’anno sono stati quattromila gli esemplari di fauna selvatica recuperati, per oltre millecinquecento interventi, grazie anche al collegamento con il numero unico di emergenza 112 che ha reso gli interventi ancora più rapidi.