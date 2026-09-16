Nel video l’intervista a:

– Annalisa Mazzetti, Dirigente scolastica Istituto G.A. Cavazzi

– Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena

Aule e palestra tornano a disposizione degli studenti dopo mesi di lavori sulla sicurezza. A Pavullo nel Frignano sono state inaugurate questa mattina le strutture rinnovate dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cavazzi”. Dopo le due inaugurazioni di ieri a Modena, un altro cantiere dell’edilizia scolastica arriva dunque al traguardo. Sono due gli interventi giunti al termine, per un investimento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, finanziati in gran parte dal PNRR. Il primo, da oltre 2,6 milioni, ha riguardato il corpo principale delle aule. L’altro intervento ha interessato la palestra, con un investimento di 900mila euro: i lavori hanno portato il miglioramento sismico all’80%. Una scuola che riparte, quindi, con spazi rinnovati e interventi dedicati soprattutto alla sicurezza degli edifici.