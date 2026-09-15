14 aziende vitivinicole del territorio, inserite all’interno di caratteristici chioschi in legno, saranno le assolute protagoniste della 59ª edizione della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro in programma nei weekend dal 19 al 27 settembre. Un vero e proprio viaggio nel gusto e nella tradizione dove sarà possibile immergersi grazie ad un “Percorso Degustazione” allestito nel borgo. E sono centinaia le persone che anche quest’anno si lasciano rapire dal fascino del Rinascimento, da poter rivivere in centro storico attraverso abiti, tessuti e ricami ispirati alla moda dell’epoca. Spazio poi allo shopping nei negozi locali e nelle numerose bancarelle di prodotti tipici, artigianato e abbigliamento. Non mancheranno prodotti tipici, mercatini, street food e tanta, tantissima musica. Un’occasione per vivere la Sagra anche attraverso storia, arte, tradizioni e saperi del territorio, entrando in luoghi e spazi che raccontano l’identità di Castelvetro.