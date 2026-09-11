Il Castello di Formigine e il suo parco si confermano un punto di riferimento per cittadini e visitatori, registrando una straordinaria partecipazione di pubblico nelle ultime settimane. Un successo che dimostra la centralità del complesso monumentale e la costante azione di valorizzazione promossa dall’Amministrazione comunale attraverso un ricco calendario di appuntamenti.

Nel solo mese di agosto, infatti, gli spazi del Castello hanno accolto quasi 2.000 visitatori, tra cui un centinaio di turisti stranieri. Un bilancio a cui si aggiungono i dati del sistema contapersone installato presso il parco, che ha rilevato, solo nei giorni dei Ludi di San Bartolomeo, circa 8.000 ingressi.

La tendenza positiva è proseguita con l’avvio del Settembre Formiginese. Il concerto candlelight, che ha inaugurato ufficialmente l’edizione 2026 di “Idea. La festa del pensiero”, ha visto il parco ospitare quasi 500 persone. Successivamente, durante il primo fine settimana del mese, la fortezza ha accolto circa 200 visitatori, di cui una ventina provenienti da fuori Regione e dall’estero, mentre il contapersone del parco ha registrato oltre 1.100 accessi nel corso del solo week-end. Gli appuntamenti proseguono nelle giornate di sabato e di domenica con il gran finale di “Idea”, che porterà nel parco ospiti di spicco del panorama culturale e scientifico come Michela Ponzani, Jacopo Veneziani, Ilaria Capua e Paolo Ruffini.

Ad arricchire l’offerta all’interno del Castello è allestita presso la Sala degli Archi la mostra “Re Genesi”, esposizione realizzata in collaborazione con il progetto artistico SCART del Gruppo Hera. La mostra propone 16 ritratti di donne che hanno segnato la storia, da Frida Kahlo a Liliana Segre fino a Margherita Hack, realizzati esclusivamente attraverso il recupero e la trasformazione di materiali di scarto industriale. L’esposizione rimarrà visitabile anche nel mese di ottobre.

Afferma il Vicesindaco con delega alla cultura Marco Casolari: “Il nostro Castello rappresenta un patrimonio straordinario ed è nostro impegno continuare a valorizzarlo offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni sempre nuove per scoprirlo e viverlo. È un bene prezioso che merita di essere promosso attraverso grandi iniziative culturali, percorsi espositivi di qualità e visite guidate capaci di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato”.

L’agenda di settembre prevede ulteriori momenti speciali legati alla scoperta del complesso storico. Domenica 20 settembre si terrà una visita guidata con un focus particolare sulla mostra “Re Genesi”. Sabato 26 e domenica 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sono programmati percorsi guidati dedicati e un laboratorio didattico per bambini. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione agli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale VisitFormigine.

Il Castello di Formigine è aperto regolarmente tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con visite guidate gratuite in partenza ogni mezz’ora. In occasione delle giornate dedicate alla rassegna “Idea” è prevista la sola apertura mattutina.