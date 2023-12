Nel video le interviste a:

Anna Tavoni, Figlia dell’artista Angelo Tavoni

Nadia Caselgrandi, Vicesindaca di Castelfranco Emilia

Un maestro e un artista della creta, modellata e utilizzata in tutte le forme per le sue opere. Questa è stata la figura del castelfranchese Angelo Tavoni, scomparso recentemente, nel 2020. Una delle sue creazioni, “Omaggio alla Madonna del voto”, realizzata in terracotta, è stata donata dalla figlia Anna Tavoni al Comune di Castelfranco Emilia, e sarà collocata nel centro diurno per disabili “Le Rondini”. Angelo Tavoni rappresenta un simbolo per la comunità di Castelfranco, arricchita nelle chiese e i luoghi del territorio dalle sue opere intramontabili, come il monumento sepolcrale alla “Resistenza” a San Cesario. L’attività dell’artista iniziò nel 1968, con la realizzazione del gruppo monumentale “Secchia e Panaro”, che ha dato il via ad una carriera in cui Tavoni ha partecipato ad un totale di 50 mostre collettive.