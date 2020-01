Era stato condotto al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara per una visita medica urgente ma mentre si trovava in ambulanza ha tentato di aggredire un infermiere del 118 e un poliziotto. Si tratta di un detenuto dell’istituto penitenziario di Castelfranco Emilia. L’uomo bloccato e calmato dagli agenti una volta arrivato all’interno del pronto soccorso ha aggredito nuovamente il poliziotto penitenziario riuscendo questa volta nel suo intento. Non contento però dopo essere stato ricoverato ha colpito anche un altro poliziotto della scorta. Gli agenti hanno ricevuto una prognosi di 4 e 6 giorni. A segnalare l’accaduto le sigle sindacali che hanno sottolineato la necessità urgente di stabilire protocolli operativi per evitare o almeno limitare le aggressioni

Nel video l’intervista a Giovanni Battista Durante, Segretario generale aggiunto del Sappe