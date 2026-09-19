Domenico Lanza è stato scagionato. È stata archiviata definitivamente la posizione a suo carico nell’ambito della vicenda di Daniela Ruggi. Il 68enne di Polinago, conosciuto con il soprannome di Sceriffo, era stato iscritto come unico indagato nel fascicolo relativo alla scomparsa della giovane di Vitriola. Lanza era finito sotto indagine dopo gli accertamenti avviati nei mesi successivi alla scomparsa di Daniela e in seguito al ritrovamento nella sua abitazione di armi e munizioni non denunciate. Per quest’ultima vicenda aveva poi patteggiato una pena. Dopo un calvario durato due anni, il giudice Andrea Scarpa ha disposto l’archiviazione definitiva della sua posizione. Non sono emersi elementi sufficienti per collegarlo alla scomparsa o alla morte della 32enne. Il 68enne, attraverso il suo legale, ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti e ora ha annunciato l’intenzione di chiedere un risarcimento per quanto subito durante l’inchiesta. L’archiviazione chiude la posizione di Lanza ma non il giallo sulla morte di Daniela Ruggi. Resta infatti ancora da chiarire che cosa sia accaduto alla giovane e soprattutto come sia morta. Proprio in questi giorni sono cominciati al Labanof di Milano gli accertamenti medico-legali sui resti di Daniela, ritrovati nella Torre Pignone a Vitriola di Montefiorino. Gli esami dovranno verificare l’eventuale presenza di traumi o lesioni e contribuire a stabilire se la morte possa essere stata provocata da un atto violento, da un incidente oppure da cause naturali. Sono inoltre attesi i risultati delle analisi sugli indumenti ritrovati insieme ai resti.