Nel video, l’intervista all’Avv. Stefano Cavazzuti, legale di Damiano Cassanelli

È una vicenda, quella della sospensione del rappresentante degli studenti dell’Ites Barozzi di Modena, Damiano Cassanelli, che si fa via via sempre più contorta, alimentando tensioni e preoccupazioni all’interno di tutta la comunità scolastica. Dal personale, dagli studenti, fino alle famiglie. Una dimensione, secondo i sindacati della scuola, “che si sarebbe dovuta e potuta evitare per tempo dando ascolto ai tanti che, sia prima del pronunciamento del Consiglio d’Istituto sia subito dopo, a provvedimento non ancora notificato, si sono adoperati per chiedere di non comminare un provvedimento così grave, o di ritirarlo quando ancora si era in tempo per poterlo fare». Ad oggi, sono svariati i punti che non tornano alla difesa dello studente, l’avvocato Stefano Cavazzuti che, fin dal primo momento, si è battuto e continua tutt’ora a battersi in favore della “libertà di espressione e di pensiero” del suo assistito. Ora rimane da capire quali saranno i passi futuri, a partire dai tempi del ricorso al Tar, che l’avvocato ha già annunciato nei giorni scorsi per conto della famiglia dello studente. Il pronunciamento potrebbe anche comportare un ribaltamento totale del provvedimento.