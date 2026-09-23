Gino Strada e Teresa Sarti: sarà questo il nome della terza Casa della Comunità di Modena, prevista per il 2027 in via Panni. Si aggiungerà alle due già attive sul territorio comunale, la Gian Paolo Vecchi di via Rita Levi Montalcini e la Ghassan Daya di viale Vittorio Veneto. Ma il tema non è soltanto aprire nuove strutture. Il punto è costruire una rete di assistenza territoriale capace di mettere in collegamento servizi e professionisti e di seguire le persone nei diversi momenti del loro percorso di cura. Nelle Case della Comunità trovano spazio servizi molto diversi: dai prelievi alla specialistica ambulatoriale, dai consultori ai centri antidiabetici, dalla psicologia clinica ai servizi per i caregiver. Accanto alle Case della Comunità operano poi le Centrali operative territoriali, che coordinano i diversi servizi sanitari, sociali e ospedalieri e favoriscono la continuità dell’assistenza. La sfida, quindi, è fare in modo che la terza Casa della Comunità non sia semplicemente una nuova sede, ma un ulteriore tassello di una rete territoriale più integrata e accessibile, soprattutto per anziani, persone fragili e malati cronici.