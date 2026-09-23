Gino Strada e Teresa Sarti: sarà questo il nome della terza Casa della Comunità di Modena, prevista per il 2027 in via Panni. Si aggiungerà alle due già attive sul territorio comunale, la Gian Paolo Vecchi di via Rita Levi Montalcini e la Ghassan Daya di viale Vittorio Veneto. Ma il tema non è soltanto aprire nuove strutture. Il punto è costruire una rete di assistenza territoriale capace di mettere in collegamento servizi e professionisti e di seguire le persone nei diversi momenti del loro percorso di cura. Nelle Case della Comunità trovano spazio servizi molto diversi: dai prelievi alla specialistica ambulatoriale, dai consultori ai centri antidiabetici, dalla psicologia clinica ai servizi per i caregiver. Accanto alle Case della Comunità operano poi le Centrali operative territoriali, che coordinano i diversi servizi sanitari, sociali e ospedalieri e favoriscono la continuità dell’assistenza. La sfida, quindi, è fare in modo che la terza Casa della Comunità non sia semplicemente una nuova sede, ma un ulteriore tassello di una rete territoriale più integrata e accessibile, soprattutto per anziani, persone fragili e malati cronici.
CASE DELLA COMUNITÀ, IN ARRIVO LA TERZA PER RAFFORZARE L’ASSISTENZA
Modena amplia la propria rete di assistenza territoriale con una nuova Casa della Comunità. Nel 2027 è prevista l’apertura della Gino Strada e Teresa Sarti di via Panni, la terza struttura cittadina dopo la Gian Paolo Vecchi e la Ghassan Daya.