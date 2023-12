Giornata di proteste e tensioni in Piazza XX Settembre contro l’installazione di Lunati, il “Carro A/mato” che, a meno di 48 ore dall’inaugurazione, ha già sollevato forti polemiche. Questa mattina nel corso di un primo sit in di gruppi politici di sinistra, un cittadino è stato fermato dalla polizia, poiché si presume si sia aggrappato al cannone dell’installazione. Attimi di agitazione che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio un altro cittadino ha cercato di rimuovere il “dono” con sopra la bandiera di Israele. Anche in questo secondo caso la Digos è stata chiamata a intervenire per sedare la situazione che si stava facendo sempre più tesa intorno a un’opera che, nelle intenzioni dell’autore voleva dare un messaggio di pace. I modenesi su questo, al di là delle tensioni, si sono comunque divisi. Abbiamo raccolto le loro voci.