Scontro tra due vetture stamattina a Carpi, causato parrebbe dal malfunzionamento del semaforo tra via Carlo Marx e via Nicolò Biondo. Il violento impatto ha visto coinvolta un’auto delle Poste guidata da un 33enne, che si è ribaltata andando in gran parte distrutta. Sull’altra vettura, una ragazza 26enne. Per entrambi, solo lievi ferite e il trasporto all’Ospedale di Carpi