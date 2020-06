L’Ospedale Ramazzini di Carpi è finalmente Covid-free: il nosocomio nella tarda mattinata di ieri ha trasferito l’ultima paziente positiva al Coronavirus ricoverata nel reparto di medicina d’Urgenza. La donna, 80enne è ora in cura presso l’Ospedale di Comunità di Fanano per proseguire il suo periodo di convalescenza. Con questo trasferimento l’Ospedale Ramazzini si aggiunge alle altre strutture della provincia di Modena (Mirandola, Vignola e Pavullo) diventate prive di pazienti positivi al Covid. Una notizia entusiasmante, dato che Carpi è stata la provincia di Modena più colpita dall’epidemia: qui si è registrato il primo caso a febbraio e la Città dei Pio è stata l’unico focolaio di Covid nel territorio modenese. Come negli altri ospedali diventati Covid-free, anche al Ramazzini l’attenzione resta comunque elevatissima per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori. Sono state introdotte alcune misure di sicurezza, come misurazione della temperatura all’accesso, controllo della mascherina e igienizzazione delle mani, segnaletica orizzontale e verticale e tampone preventivo per ogni paziente ricoverato, che in attesa dell’esito verrà posizionato in una delle due aree predisposte per l’isolamento: una in Medicina d’Urgenza per i sintomatici e una in Lungodegenza per gli asintomatici.