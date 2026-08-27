Nel video l’intervista a Paolo Dita, Direttore Artistico del Carpi Film Fest

Piazzale Re Astolfo, l’Auditorium Loria, la Sala vedute e altri luoghi del centro storico di Carpi sono pronti a svelare tutti i segreti del cinema. Dal 4 al 13 settembre torna “Carpi Film Fest”, seguendo il tema che quest’anno è “le Narrazioni e le Arti”. Un appuntamento che intende sviscerare il cinema in tutte le sue forme e non solo, con opere e incontri che rompono gli schemi e attraversano i confini sfociando nel teatro, nella letteratura, nella psicologia, nelle arti visive e nella musica. Il festival prende il via venerdì 4 settembre con un viaggio all’interno della Settima Arte insieme allo psicologo Osvaldo Poli, per poi proseguire con oltre 30 appuntamenti tra grandi ospiti e produzioni più piccole. L’obiettivo del festival è quello di avvicinare il pubblico al vasto mondo del cinema e dei numerosi mestieri che lo animano, coinvolgendo grandi e piccini