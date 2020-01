Nel video l’intervista a Enrico Pezzi, centrocampista Carpi F.C.

Sembra una vita fa e invece era appena la scorsa estate quando Enrico Pezzi si lanciava nella sua trasformazione più difficile, quella da terzino a regista alla soglia dei 30 anni. Una scommessa vinta da mister Riolfo e dal Carpi, pronto in questo fine settimana a riprendere il percorso lasciato in sospeso a fine 2019 con le sette vittorie di fila sfidando nel big match il Sudtirol. Il Carpi già domenica potrebbe ritrovare a sorpresa Vano, che ha bruciato i tempi di recupero. E Pezzi sa quanto l’attaccante possa dare alla squadra biancorossa. Il processo di metamorfosi di Pezzi è ancora in fieri, ma grazie alla sua duttilità mister Riolfo può anche cambiare assetto in corsa quando la gara lo richiede.