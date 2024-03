Nel video l’intervista a Gianluca Zucchini, Difensore Carpi Calcio

Otto squadre in 8 punti e 9 giornate da giocare. Difficile immaginare una volata per la Lega Pro più emozionante di quella che sta vivendo il Carpi, risalito a -1 dalla vetta e pronto a misurarsi domenica sul campo del Sangiuliano. I lombardi erano una delle favorite designate in estate che dopo una partenza shock ora si sta riprendendo e prima di cadere a Imola aveva infilato 10 risultati utili. Un avversario da rispettare come spiega Gianluca Zucchini.

Per il Carpi è l’ennesimo scontro dall’alto coefficiente di difficoltà di questi ultimi mesi, in attesa di ospitare il Ravenna, ma la squadra biancorossa è maturata rispetto all’inizio difficile del 2024.

Senza Rossini squalificato domenica toccherà proprio a Zucchini affiancare Calanca al centro della difesa. Per il centrale arrivato a dicembre dal Desenzano sarà un ritorno da titolare a 6 gare dall’ultima volta in casa con il Borgo San Donnino.