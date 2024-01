Nel video l’intervista a Gianluca Zucchini, Difensore Ac Carpi

Quattro mesi fa le immagini del finale di Carpi-Prato fecero il giro dell’etere, con la rete al 91’ di Saporetti per il 3-2 che scatenò le proteste dei toscani e la caccia all’uomo verso l’attaccante biancorosso. Un girone dopo domenica la squadra di Serpini va al “Lungobisenzio” contro un avversario scivolato in zona playout e il difensore Gianluca Zucchini avvisa su quale tipo di gara attenderà il Carpi.

Il Carpi ha girato a metà stagione al 5° posto a -6 dal Ravenna, atteso domenica dalla gara sul campo di una Pistoiese allo sbando. Per i biancorossi all’orizzonte c’è un girone di ritorno con basso margine di errore per poter sognare la Lega Pro.

Arrivato a dicembre da Desenzano, Zucchini si è subito imposto per carisma e qualità al centro della difesa: a Prato non ci sarà per squalifica capitan Calanca, al suo fianco però rientra Rossini dopo quasi 2 mesi di stop per infortunio.