Nel video l’intervista a Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Rilanciato da 2 vittorie di fila il Carpi va domani alle 14,30 a Sorbolo per proseguire la sua rincorsa alla vetta sul campo del Lentigione, che affianca i biancorossi al 5° posto. E’ la prima gara dopo la chiusura del mercato, che ha consegnato a mister Serpini gli innesti di Beretta e Gerbino. Si gioca sul sintetico dell’Immergas Arena, campo piccolo come misure e insidioso, in cui ogni azione può essere pericolosa, contro un attacco guidato dal carpigiano Formato. Servirà quell’attenzione difensiva che tante volte in questa stagione è mancata al Carpi. Senza Bouhali e Beretta, non ancora pronto, i problemi di formazione sono in mediana, dove Mandelli è ancora alle prese con la febbre e resta in forte dubbio. Se non ce la facesse in regia potrebbe andare uno fra Tentoni, rientro dopo oltre 2 mesi, e Forapani, ma si candida anche l’ultimo innesto Gerbino.