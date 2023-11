Nel video intervista a:

Riccardo Motta, Direttore Sportivo Ac Carpi

Il 4-0 di Molinella sul Mezzolara ha detto che il Carpi ha dato la scossa, quella che una settimana fa il direttore sportivo Riccardo Motta aveva chiesto dopo Ravenna. Ora però bisogna prendere slancio da quel successo per battere anche l’Aglianese nella difficile strada della risalita che vede la squadra di Serpini ancora -6 dalla vetta.

Al “Cabassi” arriva una delle tante “big” del girone attardata in classifica di 5 punti dal Carpi, ma in serie utile da 6 giornate e con una rosa in cui spiccano l’ex Bocalon e Gabbianelli. Da dicembre si riaprirà anche il mercato per la D con il ds Motta già al lavoro per puntellare la rosa, anche se sarà l’esito delle prossime gare a definire come il Carpi si muoverà.