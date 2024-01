Nel video l’intervista a Hamza Larhrib, Centrocampista Ac Carpi

Le ormai solite montagne russe della stagione del Carpi hanno rilanciato la squadra biancorossa col successo di Lodi, dopo il pessimo avvio di 2024. Il 2-0 della Dossenina è il punto di partenza su cui anche Hamza Larhrib, fra i migliori nella gara in Lombardia, vuole costruire la seconda parte di stagione della squadra di Serpini, chiamata alla rincorsa alla zona playoff e al Ravenna capolista a +9.

Per il classe 2003 arrivato in estate dal Corticella la stagione fin qui ha vissuto di alti e bassi: le 21 presenze lo mettono nel ristretto terzetto di biancorossi assieme a Cecotti e D’Orsi che ha giocato tutte le gare, ma solo 9 sono state le maglie da titolare. E domenica contro la Pistoiese rientra Cortesi, con cui si giocherà il posto da trequartista.

Al “Cabassi” arriva una Pistoiese che a dicembre ha svincolato tutta la rosa per i problemi economici e viene da 4 sconfitte di fila. Ma il Carpi dovrà evitare di fare altri regali ad avversari in caduta libera, come accaduto contro Progresso e Borgo San Donnino.