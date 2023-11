Nel video l’intervista a Cristian Serpini allenatore Ac Carpi

La rincorsa del Carpi si ferma dopo 2 vittorie. I biancorossi “steccano” a Castelmaggiore, dove arriva il terzo ko in 7 trasferte. Il Progresso si impone per 1-0 grazie alla rete di Selleri: un gol regalato dal portiere Rinaldini che butta dentro nella propria porta un tiro cross innocuo del centrocampista bolognese. Una rete da “Mai dire gol” che è l’emblema della domenica nera vissuta dalla squadra di Serpini, incapace di concretizzare nel primo tempo almeno quattro nitide palle gol: subito in avvio con Mandelli, poi due volte con Sall che viene fermato dal palo e infine ci si mette anche l’arbitro ad annullare l’1-1 di Frison prima dell’intervallo per un dubbio offside.