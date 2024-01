Nel video l’intervista a Marco Forapani Centrocampista Ac Carpi

Se prima era molto esile, ora è praticamente inesistente. Mancano ancora 16 giornate ma il margine di errore per il Carpi si è quasi azzerato dopo la sconfitta di Prato, che ha spedito per la prima volta in stagione i biancorossi a -9 dal Ravenna capolista, come spiega il centrocampista Marco Forapani.

Per il classe 2003 nato a Bondeno al “Lungobisenzio” è arrivata la terza rete stagionale, la seconda di fila su punizione dopo Certaldo, che però non è servita al Carpi per fare punti. E per la quarta volta da inizio campionato dopo 2 vittorie la squadra di Serpini è di nuovo caduta, a conferma dei limiti mentali dei biancorossi.

Domenica al “Cabassi” arriva il fanalino di coda Borgo San Donnino reduce da 4 sconfitte di fila: nonostante l’emergenza in attacco, privo anche dello squalificato Cortesi, una gara da vincere a tutti i costi per poter rimettersi a correre