Nel video l’intervista a Roberto Beretta, Centrocampista Ac Carpi

Si è chiuso con quattro operazioni il mercato del Carpi. Il ds Motta ha definito due innesti per la rosa di mister Serpini, entrambi in mediana: il ritorno di Roberto Beretta dal Fiorenzuola, mezz’ala classe 2001 autore di 8 gol in biancorosso l’anno scorso, e l’arrivo di Samuele Gerbino dal Novara, centrocampista eclettico 2004 che può giocare anche da attaccante, in gol 7 volte l’anno scorso al Ligorna in D. Ha invece salutato D’Orsi, che dopo l’ammutinamento di una settimana fa e il ritorno in città non era più consono al progetto ed è stato ceduto al Renate. E’ stato invece acquistato a titolo definitivo il portiere 2006 Lorenzi, arrivato in estate in prestito dalla Reggiana.

Beretta non ci sarà domenica a Sorbolo col Lentigione per un problema fisico, ma il suo arrivo assieme a quello di Gerbino permetterà a Serpini di avere nuove alternative in una mediana che ha perso per oltre un mese per infortunio Bouhali, dopo l’addio di D’Orsi. E che domenica potrebbe dover rinunciare anche a Mandelli, fermo per la febbre come Cortesi.